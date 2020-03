Coronavirus, Giuseppe Conte boccia Ursula Von Der Leyen e avvisa l'Europa: "Per cosa non passerò alla storia"

28 marzo 2020 a

Il premier Giuseppe Conte stavolta apre a qualche domanda dei giornalisti durante la conferenza del sabato sera, sempre in diretta sul profilo personale di Facebook, dove ormai il traguardo dei 2 milioni e mezzo di seguaci è vicinissimo. Il presidente del Consiglio si è presentato con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: entrambi sono stati interrogati sulla posizione dell’Italia in relazione alle ultime dichiarazioni di Ursula Von Der Leyen. Poco prima della conferenza, la presidente della commissione europea ha escluso categoricamente un piano per i coronabond.

“La nostra proposta non è rimessa a lei, ma all’eurogruppo”, esordisce Conte che poi dichiara che in ballo c’è “un appuntamento con la storia. Non c’è uno Stato membro che si salva da solo, si tratta di dimostrare di essere all’altezza. L’Italia è consapevole della reazione poderosa che la storia ci chiama ad operare. Non passerò alla storia come chi non ha fatto nulla per l’Europa, mi batterò fino all’ultima goccia di sudore”. Anche il ministro Gualtieri è costretto ad ammettere che le parole della Von Der Leyen “sono sbagliate, mi dispiace che le abbia pronunciate”. È in arrivo uno “choc simmetrico sull’economia e tutti devono essere all’altezza della sfida, anche la presidente della commissione europea”.