Giorgia Meloni contro Conte: "Subito soldi a chi ha il reddito, agli altri buoni spesa per il coronavirus"

"L'Italia ai tempi del coronavirus funziona così". Giorgia Meloni commenta amaramente la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e le proposte dal governo: "A quelli che hanno il reddito di cittadinanza mettono i soldi in tasca - spiega la leader di Fratelli d'Italia -, a chi fino a ieri lavorava ogni giorno per guadagnarsi da vivere e oggi si trova senza soldi spetta invece l'umiliazione dei buoni spesa".

"Stiamo vivendo uno shock sociale ed economico mai visto prima - sottolinea ancora su Facebook -, non possiamo permetterci squilibri: nessuno deve rimanere solo, accreditiamo subito 1.000 per il mese di marzo sul conto di tutti quelli che ne hanno bisogno". Pochi minuti prima, il premier aveva annunciato lo stanziamento di 400 milioni come buoni spesa per chi è impossibilitato a fare acquisti di generi alimentari.