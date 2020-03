Sondaggio Pagnoncelli, dietro la Lega di Matteo Salvini il vuoto: Pd staccato ancora di oltre 10 punti

29 marzo 2020 a

a

a

Avrà pur perso qualche punticino, ma dietro Matteo Salvini e la Lega c'è il vuoto. Lo conferma l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, relativo alle intenzioni di voto. Già, i sondaggi non si fermano mai, neppure nei giorni cupi e drammatici del coronavirus. Secondo l'ultima rilevazione Ipsos, del 26 marzo, la Lega rimane primo partito al 31,1%, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente. Seconda forza, ma staccatissima, il Pd dato al 20,6%, in ascesa di 1 punto tondo tondo. Terza piazza per il M5s al 15,3% (+1,3%), ma i grillini ormai sono tallonati da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile al 13,3 per cento. Quindi Forza Italia al 6,8% e Italia Viva al 3,5% (entrambe le forze politiche non hanno subito variazione nei consensi).

Calano tutti, "muore" Renzi Il sondaggio di Pagnoncelli: le ultime clamorose cifre