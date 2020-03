Nicola Zingaretti, elemosina in Lazio: la Regione per il coronavirus stanzia 5 euro a famiglia

30 marzo 2020 a

L'ultimo decreto del governo di Giuseppe Conte ha concesso il via libera ai Comuni per stanziare aiuti economici alle famiglie italiane in difficoltà a causa del coronavirus. Tra tutti quelli che non spiccano per generosità c'è il Lazio. Qui, la regione di Nicola Zingaretti ha stanziato 19 milioni di euro per quasi 5,9 milioni di abitanti. Una cifra da ridere se si considera - come riporta Il Tempo - che in Sicilia, con meno di 5 milioni di abitanti, il presidente Nello Musumeci, per lo stesso sostegno, ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni.

A conti fatti, nel Lazio, il contributo giornaliero è di ben 5 euro per un totale di 100 euro a famiglia a settimana. Il tutto, ovviamente, sotto forma di buoni pasto o pacchi alimentari. Peccato però che il leader del Pd tratti diversamente i suoi collaboratori. Luigi Ferdinando Nazzaro, da circa un anno segretario della giunta regionale, ha infatti visto crescere esponenzialmente il proprio stipendio: passato da 90mila a 120mila euro l'anno. Una sorta di schiaffo a chi ora non ha i soldi neppure per mangiare.