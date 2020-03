Giorgia Meloni e il video di Massimo D'Alema: "Euroinomani, ora lo capite anche voi?"

30 marzo 2020 a

In queste ore, mentre l'Europa continua a non comprendere la cifra dell'emergenza coronavirus e a riempire di schiaffi l'Italia, è tornato a circolare un vecchio video di Massimo D'Alema. Era il 2015, e l'insospettabile Baffino spiegava come la Germania, grazie all'euro, riuscisse in buona sostanza ad arricchirsi "sulle spalle di altri Stati europei", giusto per usare le parole di Giorgia Meloni, che è tra coloro che ha rilanciato il filmato. La Meloni, dunque aggiunge: "Come da sempre dicono quei nazionalisti di Fratelli d'Italia. Spiegata così forse riescono a capire pure gli euroinomani di casa nostra", conclude, durissima, Giorgia Meloni.