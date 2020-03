Stasera Italia, Giorgia Meloni sui pieni poteri di Viktor Orban: "Anche in Italia le decisioni passano dai decreti di Giuseppe Conte"

30 marzo 2020 a

Giorgia Meloni interviene in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia e commenta le ultime vicende legate all’epidemia da coronavirus. Ovviamente il tema caldo è quello di Viktor Orban, il primo ministro dell’Ungheria che ha ottenuto pieni poteri a tempo indeterminato per far fronte all’emergenza: “Viene descritto spesso come un esponente di un regime totalitario novecentesco, ma in realtà Orban è stato eletto recentemente e un Parlamento ha votato i pieni poteri”, dichiara la leader di Fratelli d’Italia, che poi fa un paragone con l’Italia. “Anche da noi - sottolinea - davanti alla situazione di emergenza nella quale ci troviamo, ci sono quotidianamente decisioni molto gravose che, nella maggioranza dei casi, si stanno prendendo con decreti del presidente del Consiglio”. La Palombelli chiede alla Meloni se intende dire che Giuseppe Conte ha preso i pieni poteri: “No, dico solo che l’emergenza comporta delle scelte necessarie che tutti i governi, compresi il nostro, stanno prendendo”.