Coronavirus, Roberto Speranza: confermate tutte le misure fino al 13 aprile. "Poi ripresa graduale. Come? Allo sudio"

01 aprile 2020 a

a

a

Ora la conferma è ufficiale. Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa in Senato sulla situazione dell'emergenza coronavirus in Italia, ha confermato il prolungamento delle misure restrittive adottate dal governo per contenere la diffusione almeno fino al 13 aprile. Tutti a casa, dunque, ancora per due settimane. Nel migliore dei casi. "I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali", ha spiegato il ministro della Salute. E ancora, Speranza ha aggiunto: "Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del covid, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia". La ripresa - precisa - "sarà prudente e graduale". Sulle modalità "sono al lavoro gli scienziati", ha concluso Speranza.

"Cosa ci lascerà questo virus". Toh, la "grandissima scoperta" del ministro Luciana Lamorgese