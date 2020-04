Sondaggio Masia per Agorà, boom di Giuseppe Conte: gli italiani si fidano di lui, Zingaretti e Di Maio eclissati

02 aprile 2020 a

L’ultimo sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per Agorà offre un’indicazione sulla fiducia degli italiani nei principali leader politici. Rispetto ad una settimana fa, Giuseppe Conte ha guadagnato altri 4 punti e si assesta al 43%: grazie all’emergenza coronavirus è cresciuto di ben 11 punti in un mese, nessun altro si avvicina neanche lontanamente a tali cifre. Segno che la sovraesposizione mediatica e le dirette su Facebook piacciono molto ad una parte di italiani. Fondamentalmente, però, il premier macina seguaci all’interno del bacino della sua stessa maggioranza: Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono entrambi al 36% e il loro gradimento è addirittura salito leggermente nell’ultimo mese. Più distaccati Nicola Zingaretti (24%) e Luigi Di Maio (20%): di questo passo, tra una settimana Conte sarà più gradito dei leader di Pd e M5S messi insieme. Sorprende, invece, la fiducia nei confronti di Mattia Santori, rilevato stabilmente al 18% pur non facendo assolutamente nulla in periodo di emergenza.