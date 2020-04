Pier Luigi Bersani a Dritto e Rovescio, piccole crisi da quarantena: "Ci vuole tenuta", lo strano discorso a Del Debbio

03 aprile 2020 a

Piccoli segni di cedimento da quarantena, quelli mostrati da Pier Luigi Bersani in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 nella puntata trasmessa giovedì 2 aprile. Il presunto smacchiatore di giaguari fa il punto sul coronavirus e le sue sfaccettature economiche. E dopo aver dato alla vigilia a Matteo Renzi dell'"imbecille", sia pur indirettamente, l'ex segretario del Pd si spende su ciò che sarà, su come dovrebbe essere la ripresa. E afferma: "La discesa quando arriverà non deve essere troppo ripida, sennò ci rompiamo le ossa. Dobbiamo farla gradualmente. Questo è un problema di tenuta, anche sul piano nervoso: i nervi sono a fior di pelle - rimarca -. Ci vuole tenuta qui. Poi si ripartirà, quando sarà possibile. Sono convinto anche io che quando si muoverà la molla poi bisogna avere fiducia nel fatto che sapremo ripartire. Però insomma, ci vuole ancora tenuta", conclude. Diciamo che è chiaro che secondo Bersani "ci vuole tenuta", concetto ribadito tre volte in una manciata di secondi. È tutto il resto che, francamente, non si capisce.