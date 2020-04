Laura Ravetto contro Giuseppe Conte: "In Italia incidenza dei morti al 10%, in Germania 0,7%. Perché?"

03 aprile 2020 a

Un lungo articolo, firmato Augusto Minzolini, per ricordare tutte le responsabilità di Giuseppe Conte nella gestione dell'emergenza coronavirus. Un lungo articolo con differenti voci politiche per mettere in luce tutto ciò che con assoluta evidenza non ha funzionato e continua a non funzionare. Tante, troppe cose. Eppure lui tira dritto, per la sua strada, convinto di non avere particolare aiuti per esempio dalle opposizioni o da altri. E tra le varie voci raccolte dal Minzo, spicca quella di Laura ravetto, di Forza Italia. Il punto è che a ieri, in Italia, si contavano 14mila morti. Una cifra pazzesca. "Senza contare - sottolinea la Ravetto - che in Germania l'incidenza dei morti è dello 0,7%, da noi è del 10 per cento". E Minzolini commenta: "Quindi, almeno a posteriori, il premier dovrebbe riconoscere l'errore, invece niente. L'imputato Conte si sceglie un solo giudice: la storia". Una scelta azzardata e pericolosa.

