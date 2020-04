Lucia Azzolina a Che tempo che fa, Matteo Salvini: "Decreto scuola prima in tv da Fazio che in Parlamento"

05 aprile 2020 a

Lucia Azzolina sarà in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, scelto da molti personaggi delle istituzioni per parlare dell'epidemia da coronavirus che sta sconvolgendo l'Italia. Dopo essere venuto a conoscenza dell'ospitata televisiva, Matteo Salvini ha puntato il dito contro il Miur: "Fatemi capire, il ministro parlerà del Decreto Scuola, di esami, concorsi e promozioni prima in tv da Fazio che in Parlamento. Ma basta". È chiarissimo il fastidio del leader della Lega per la scelta della Azzolina, che tra l'altro è alle prese con delle decisioni molto importanti: sembra ormai scontato che l'anno scolastico non potrà ricominciare e devono essere applicate le giuste soluzioni, che vadano al di là di un semplice "tutti promossi".