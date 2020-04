Silvio Berlusconi, il messaggio agli italiani: "La fine del freddo e dell'oscurità", parole di speranza contro il coronavirus

06 aprile 2020 a

A una settimana dalla Pasqua, e in piena emergenza coronavirus, ecco piovere il messaggio di Silvio Berlusconi: "Un pensiero di affetto, di solidarietà, di vicinanza, dal profondo del cuore" e un "messaggio speranza" perché "la Pasqua, e la primavera, ci dicono che dopo il buio viene sempre la luce, che possiamo credere nel futuro, che la vita vince sulla morte", ricorda il leader di Forza Italia. Si rivolge alla popolazione in occasione della Domenica delle Palme, lo fa su Facebook, dove manifesta la propria vicinanza a tutti quelli che stanno soffrendo. Le celebrazioni, infatti, quest'anno cadono "in circostanze del tutto insolite, molto tristi, molto dolorose" in cui "gli italiani e molti altri cittadini del mondo, trascorreranno questi giorni chiusi in casa, spaventati, confusi, feriti".

E ancora, con un pizzico di misticismo, Berlusconi aggiunge: "La morte e poi la resurrezione di Cristo sono la vittoria della vita, della speranza, del bene sul male. Non per caso, queste celebrazioni coincidono con l'arrivo della primavera, la fine del freddo e dell'oscurità dell'inverno. È un momento che ciascuno di noi - anche chi non crede - attende ogni anno con gioia, con serenità, con fiducia nel futuro. Il ramo d'ulivo è simbolo di pace e di fratellanza. Quest'anno tutto ciò capita in circostanze del tutto insolite, molto tristi, molto dolorose". E ancora: "Tutti gli italiani sono angosciati per il futuro del Paese, dell'economia, delle imprese, del lavoro. Molte persone cominciano ad avere grandi problemi economici a causa del blocco delle attività. Molti rischiano la vita per salvare quella degli altri o per aiutare la collettività", conclude Silvio Berlusconi.

