Giorgia Meloni contro il Pd: "Senza statura morale né dignità". Lo spot "coi soldi degli italiani"

Niente lezioni dal Pd. Giorgia Meloni su Facebook ha pubblicato un manifesto dei dem di Terracina, in cui si annunciavano 550mila euro in arrivo per la cittadina laziale grazie al decreto del governo Conte, attribuendosene il merito.

La leader di Fratelli d'Italia insorge: "Molti esponenti del Pd si dichiarano indignati circa l'iniziativa locale di un circolo FdI di un comune della provincia di Latina nella quale sono state donate mascherine al personale sanitario. Non ho alcun problema a dire che ritengo sbagliato che sia stato utilizzato il simbolo di Fratelli d'Italia per l'iniziativa". Ma c'è una differenza con quanto accaduto a Terracina: "Almeno il circolo di FdI ha messo il simbolo su un'iniziativa pagata con i suoi soldi - dice la Meloni rivolgendosi ai dirigenti democratici -. Voi invece mettete il simbolo sulle cose pagate con i soldi degli italiani. Decisamente vi mancano la statura morale e la dignità per dare lezioni a chicchessia".

