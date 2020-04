Attilio Fontana a Stasera Italia: "Contro questa epidemia di coronavirus avrei voluto l'autonomia regionale"

07 aprile 2020 a

"L'autonomia della regione in questo momento la vorrei ancora di più". Attilio Fontana, governatore della Lombardia, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia sgancia la bomba sul governo Conte e i precedenti governi di centrosinistra: "Forse avremmo affrontato in modo diverso questa epidemia".

Video su questo argomento La Regione Lombardia non ha nulla da nascondere: commissione di inchiesta sulle Rsa

Motivo? Con l'autonomia regionale, "la Lombardia avrebbe potuto assumere personale sanitario, medici e infermieri, senza gravare sulle casse dello Stato. Avremmo avuto le risorse necessarie, ma la finanziaria del 2014 (governo Matteo Renzi) ce lo ha impedito". "Se avessi affrontato questa epidemia di coronavirus con 1.000 medici in più, 1.000 infermieri in più forse la situazione sarebbe stata diversa, migliore".

