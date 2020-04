Claudio Borghi attacca il governo: "Una farsa. L'ordine del giorno alla Camera? Si parla solo di Olimpiadi"

08 aprile 2020 a

a

a

Dopo sedici ore di riunione, l’Eurogruppo non ha trovato un accordo ed è stato costretto a rinviare tutto a giovedì 9 aprile. La Commissione fa appello al senso di responsabilità necessario per affrontare l’epidemia da coronavirus, ma le posizioni rimangono distanti sugli eurobond, che per gli olandesi sono più un problema che una soluzione. Claudio Borghi ha seguito passo dopo passo l’inconcludente Eurogruppo, ma intanto non ha distolto l’attenzione su quanto accade in Italia: “È arrivato l’ordine del giorno della Camera per la prossima settimana”, ha annunciato il deputato leghista, che ha poi rivelato che si parlerà soltanto di decreto Olimpiadi. “Scusa ‘maggioranza’, Gualtieri e Conte, ma quanto ancora ci volete prendere in giro?”, si è domandato Borghi, che poi ha aggiunto: “Quanto ancora volete giocare a fare gli statisti senza nessun mandato parlamentare?”.

"Roba da fuorilegge". Mes, Salvini pronto a denunciare premier Conte: "Italia sotto attacco"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.