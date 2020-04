Giuseppe Conte, Tiziana Beghin del M5s per difenderlo lo paragona a Macron: "Stesso approccio"

14 aprile 2020 a

Difficile difendere Giuseppe Conte in un momento come questo. Difficile anche per un grillino, per quei grillini che lo hanno consegnato in dote all'Italia per una doppia premiership. Attaccato su più fronti per la gestione dell'emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio si trova da giorni sulla graticola. E così ecco che per difenderlo scende in campo Tiziana Beghin, del M5s, la quale ospite in collegamento con Omnibus, su La7, lo paragona ad Emmanuel Macron. La proverbiale pezza peggiore del buco, insomma: per difendere Conte il parallelismo col galletto francese altrettanto inviso agli italiani e, bene ricordarlo, allo stesso partito a cui appartiene la Beghin. "Da Giuseppe Conte lo stesso stile e lo stesso approccio usato da Macron. Ha dovuto affrontare una crisi senza precedenti", ha spiegato la Beghin. E allora...

