Matteo Salvini, dubbi sul coronavirus: "La Cina è l'unica economia che cresce. A pensar male si fa peccato, ma..."

14 aprile 2020 a

a

a

Nessuno ancora conosce la vera origine del coronavirus. Una cosa però è certa: l'epicentro è stato Wuhan. Un dettaglio che dà molto da pensare a Matteo Salvini. "Il virus è arrivato dalla Cina in tutto il mondo, e oggi leggiamo che l’economia cinese è l’unica al mondo a crescere, e di tanto. A pensare male si fa peccato ma...". Il leader della Lega - in un'intervista ad Affaritaliani,it - lascia pensare quasi a una teoria complottista. D'altronde l'epidemia, come abbiamo avuto modo di provare, non mina solo il sistema sanitario, ma anche quello economico. Motivo per cui Salvini si appella al governo, affinché tutto torni al più presto alla normalità: "Rispettando tutte le norme di sicurezza e la tutela della salute, che viene prima di tutto, prima imprenditori, lavoratori e commercianti tornano a uscire e produrre, meglio sarà per l’Italia", a maggior ragione ora che l'Europa ci ha abbandonati.

"La Cina vola, noi fermi. Il governo vuole rispondere?". Riapertura, Salvini ora picchia duro

Sono stati in molti ad aver condiviso l'idea che la Cina abbia pianificato l'epidemia per far fuori i rivali. La stessa Alessandra Mussolini sembra sostenere l'ipotesi che il Covid-19 sia un'arma biologica: "Perché in Italia sono venuti i russi che sono specializzati nelle armi biologiche? - si è interrogata quasi retoricamente -. C’è stata una manipolazione da parte dell’uomo, una cosa così non è possibile”. Insomma, per l'ex europarlamentare si tratta di "un’arma biologica di sterminio di massa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.