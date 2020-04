Fuori dal Coro, Giorgia Meloni: "Fruga tra le macerie per rubarsi l'argenteria". La Ue come uno sciacallo

15 aprile 2020 a

Una scatenata Giorgia Meloni a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. Nel mirino della leader di Fratelli d'Italia l'Europa, l'Unione europea che più che alleata è nemica, e la vicenda di Mes ed eurobond sta lì a dimostrarlo. In collegamento, la Meloni spende parole pesantissime contro Bruxelles: "Non abbiamo visto l'Europa della solidarietà, ma l'Europa che ha aspettato il terremoto in casa nostra per rovistare tra le macerie e fregarsi l'argenteria", picchia durissimo fotografando con parole efficaci il quadro attuale. Insomma, l'Unione europea come uno sciacallo in azione dopo un terremoto. Difficile dare torto alla Meloni.

