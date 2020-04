Giuseppe Conte nel caos, il titolo perfetto del Corriere che lo dimostra: "Ma come si fa?"

16 aprile 2020 a

a

a

Ai tempi del coronavirus, nel governo italiano, il caos la fa da padrone: Giuseppe Conte ci sta capendo poco e nulla, a parlare sono i fatti, la confusione, le accuse, i tempi incerti. E a dirlo sono in molti, non soltanto chi - come Libero - ha sempre avuto una linea critica nei confronti dell'operato del governo. Un caso, emblematico e proposto con un titolo perfetto, arriva direttamente dal Corriere della Sera, o meglio dal sito della testata. Che dalla mattinata di giovedì 16 aprile proponeva in homepage con grande risalto la titolazione che potete vedere qui sotto. Titolazione che recita: "Ma come si fa a rientrare al lavoro con le scuole chiuse (e i nonni "in quarantena")?". Come detto, titolo perfetto. In due righe, il Corsera terzista per vocazione (o addirittura filo-governativo), sintetizza il caos più totale nel quale ci troviamo. Si riapre, ma le scuole restano chiuse, dunque dove si mettono i bambini? Di certo non con i nonni, almeno in linea teorica, poiché soggetti a quarantena, dunque i piccoli non potrebbero stare con loro. Una sorta di rebus irrisolvibile che, come detto, in pochissime battute dà la cifra della confusione in cui si sta muovendo Giuseppe Conte. Ha intenzione di pagare una baby-sitter a mezza Italia?

Antonio Socci: "Niente voto sul Mes? Totale disprezzo del parlamento, il popolo come suddito da umiliare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.