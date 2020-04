Ignazio La Russa propone un nuovo 25 aprile: "Diventi la giornata dei caduti in guerra, coronavirus compreso"

18 aprile 2020 a

Da Ignazio La Russa parte l'idea di trasformare il 25 aprile. “Questa mattina - ha dichiarato il vicepresidente del Senato - insieme ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato una proposta rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest’anno il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di tutte le guerre”. La Russa non intende escludere nessuno e vorrebbe che in questa data “si accomuni anche il ricordo di tutte le vittime del Covid-19, che speriamo cessino proprio ad aprile”. Questo cambiamento per il senatore di FdI sarebbe il “modo migliore per ripartire in un’Italia finalmente capace, 75 anni dopo quel lontano 1945, di privilegiare ciò che ci unisce e che ci rende tutti orgogliosi di essere italiani”. Infine, la proposta per il 25 aprile: “Chi vorrà, sabato prossimo potrà listare a lutto un tricolore e cantare la canzone del Piave, che da sempre le forze armate dedicano ai caduti di ogni guerra”.

