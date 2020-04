Giuseppe Conte incontra Vittorio Colao prima della cabina di regia: nessuna data di riapertura dalla task force

18 aprile 2020 a

Giuseppe Conte ha avuto modo di parlare in videoconferenza con Vittorio Colao e altri due esperti della task force allestita per la fase 2 dell’emergenza coronavirus. L’ex ad di Vodafone si è unito alla seconda parte della riunione con il premier e i capidelegazione dei partiti di maggioranza e ha presentato il modello che la sua squadra sta elaborando. Stando alle indiscrezioni dell’Adnkronos, dalla task force non sarebbe però arrivata alcuna indicazione sulle date della riapertura: “Non c’è una deadline nella road map messa a punto dagli esperti”. La videoconferenza è terminata, ma presto il premier Conte ne inizierà un’altra: è in programma la cabina di regia con le Regioni e i Comuni.

