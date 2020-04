Silvio Berlusconi a Quarta repubblica: "La Cina ha nascosto il virus, pericolo di totalitarismo comunista"

20 aprile 2020 a

"Non sosterremo mai Giuseppe Conte con questa maggioranza" . Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete4, fa una promessa: niente governissimo. "Di fronte a una pandemia, noi abbiamo messo sul tavolo molte nostre proposte che riteniamo indispensabili. Lo abbiamo fatto e lo facciamo con spirito costruttivo, anche se questo governo delle quattro sinistre naturalmente non è il nostro e non lo potremo mai sostenere, ma non è questo il momento di parlare del governo, l’opposizione responsabile, nelle situazioni di emergenza, si stringe intorno alle istituzioni". Certo, parole che lasciano uno spiraglio a chi sostiene che in realtà Pd e Forza Italia stiano lavorando per creare le condizioni affinché i 5 Stelle si sfilino, cambiando completamente lo scenario.

Sul tema pandemia, il Cav sembra seguire la linea di Angela Merkel:di forte critica alla Cina: "Il tentativo di tenere nascosto il virus e minimizzare quello che stava succedendo è stato assolutamente deprecabile e ha avuto come conseguenza il dilagare poi dell’epidemia prima in Cina e poi in tutto il Mondo. Ecco non mi sembra che la Cina esca bene da questa vicenda, credo invece, che il mondo libero ne uscirà più consapevole del pericolo che io più volte ho denunciato di una egemonia globale, di un totalitarismo comunista nel ventunesimo secolo e quindi ne uscirà questo nostro mondo più determinato e capace di rispondere in modo unito e coerente".

