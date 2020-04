Coronavirus, Giorgia Meloni: "Quando chiedevo di monitorare gli immigrati irregolari mi davano della razzista. Oggi..."

21 aprile 2020 a

a

a

Ai tempi del coronavirus, ciò che appareva impossibile diventa d'incanto impossibile. Ed è su questo controsenso della sinistra che punta il dito Giorgia Meloni, che da anni chiede la possibilità di monitorare i movimenti dei clandestini in Italia. Risultato? Veniva bollata come "razzista", le veniva detto che era impossibile. Eppure, oggi, sembra realistico mappare gli spostamenti di tutti gli italiani per prevenire il contagio (anche se pure su questo punto, il caos è totale). E così, sui social, la Meloni punta il dito: "Monitorare immigrati irregolari sul territorio italiano dicevano fosse razzista e impossibile perché non esistevano strumenti. Poi d'improvviso col Covid-19 la sinistra ha scoperto task force, droni, elicotteri, braccialetti e app per tracciare ogni spostamento degli italiani". C'è poco da aggiungere...

Berlusconi, una nuova primavera politica? Aria di governo, il sondaggio Ipsos: "10 punti di vantaggio"

"Vietato alimentare il malcontento". Conte chiama il Cav e insulta Meloni e Salvini: ci vuole muti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.