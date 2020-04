Luigi Di Maio, nel cda di Leonardo l'amico del liceo. Claudio Borghi: "Che tocco di classe"

21 aprile 2020 a

Luigi Di Maio ha scelto Carmine America tra i componenti del nuovo Cda di Leonardo (ex Finmeccanica), suo stretto collaboratore e consigliere speciale proprio del Ministro con particolare riguardo per la sicurezza internazionale e la politica di difesa. America però è anche uno ex studente del Liceo “Vittorio Imbriani “ di Pomigliano d’Arco, scuola che ha frequentato anche Di Maio.

"Ministro, che ruolo ha avuto lei nell'acquisto?". Mascherine dalla Cina a prezzo doppio: disastro Di Maio, balbetta alla Camera

Qualcuno, come il leghista Claudio Borghi, lo fa notare con ironia. “Certo che mettere il suo compagno di classe nel cda di Finmeccanica è un tocco di classe... Pensavo dovessero votare su Rousseau...”. In “quota” Di Maio, sempre nel Cda di Leonardo, ci sarebbe anche Paola Giannetakis, già papabile, su indicazione di Di Maio, alle ultime elezioni politiche, come ipotetico Ministro dell’Interno.

