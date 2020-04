Otto e Mezzo, Carlo Calenda a Lilli Gruber: "Siamo sull'orlo del baratro, subito un governo di unità nazionale"

21 aprile 2020 a

Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, Carlo Calenda lancua un appello di unità nazionale che non sia guidato da Giuseppe Conte. "Governo di unità nazionale? I partiti di maggioranza e di opposizione si incontrino per trovare punti di convergenza", dice in diretta il leader di Azione che lancia la sua proposta per gestire la grave crisi economica dopo l'emergenza Coronavirus: ci vuole insomma un governo di larghe intese perché, spiega ancora Calenda, "dobbiamo sostenere le imprese e i lavoratori". E conclude l'ex ministro: "Siamo sull'orlo del baratro, si perderanno 15 punti di Pil".

