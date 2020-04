Coronavirus, Attilio Fontana e il piano segreto del governo: "Rivelazioni gravissime, il premier Conte chiarisca"

22 aprile 2020 a

“Il governo era al corrente dei rischi della pandemia, ma li ha tenuti segreti. Lo ha detto il direttore generale del ministero della Sanità, parlando di un piano riservato. Sono rivelazioni gravissime: è la verità? L’Italia e la Lombardia hanno il diritto di sapere”. Attilio Fontana torna a mettere pressione sul premier Giuseppe Conte, chiedendogli chiarimenti al più presto su quanto svelato da Andrea Urbani al Corsera. Perché il governo ha agito in ritardo per contrastare il coronavirus? “Non c’è stato nessun vuoto decisionale - ha precisato il direttore generale della programmazione sanitaria del ministero - già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio”. Ma qualcosa non ha funzionato, come ammesso dallo stesso Urbani: “Con il senno di poi, sarebbe stato meglio un lockdown immediato”. Intanto il Copasir ha deciso di richiedere il documento secretato all’interno del ministero della Salute per alcuni controlli sulla gestione dell’emergenza.

