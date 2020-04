Mes, lo sfogo del grillino di governo: "Pensioni, tra tre mesi non ci sono i soldi". Perché ricorreremo al Salva Stati

23 aprile 2020 a

A poche ore dal Consiglio europeo e dalla valutazione del nostro debito di Standard & Poor's - che con assoluta probabilità lo declasserà a spazzatura - continuano le tensioni tra Pd e M5s, i due partiti della maggioranza sempre più sfaldata che sostiene Giuseppe Conte. La discussione in particolare verte attorno al Mes: indigeribile per i grillini, soprattutto se con condizionalità (eccezion fatta per quelle per le spese mediche). Eppure il finale di questa storia appare già scritto: sarà Mes, l'Italia nonostante le rassicurazioni di Conte farà ricorso a quello strumento (e l'ennesima bugia del premier si mostrerà in tutta la sua prepotenza). E la più pesante e inquietante delle conferme arriva dalle parole di un esponente di governo grillino, raccolte e rilanciate da Il Giornale. Grillino secondo il quale "senza il Mes e il sostegno dell'Ue su prestiti e investimenti, fra tre mesi lo Stato rischia di non avere i soldi per pagare le pensioni". Insomma, dal Mes non si scappa. Finale già scritto.

