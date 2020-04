Giorgia Meloni dopo il Consiglio Ue: "Conte parla per un minuto, si vergogna anche lui". Odg di FdI: salta la maggioranza?

23 aprile 2020 a

Si vergogna anche Giuseppe Conte. Ecco perché, spiega sarcastica Giorgia Meloni, il discorso via Facebook del premier al termine del Consiglio Ue che ha dato il via libera al pacchetto di aiuti europei per arginare l'emergenza coronavirus è durata appena 60 secondi, "Conte ci aveva abituato a conferenze stampa fiume per decantare le lodi dei suoi provvedimenti, tutti peraltro di scarsissimo impatto - spiega la leader di Fratelli d'Italia -. Il fatto che oggi abbia liquidato in pochi minuti gli esiti di un appuntamento fondamentale è una dimostrazione, temo, dell'ennesimo buco nell'acqua a livello europeo. Forse in fondo se ne vergogna anche lui. Perché mentre il fondo per la ripresa (il Recovery Fund) viene declinato al futuro e con contorni ancora tutti da definire, l'unica cosa certa è che tra pochi giorni sarà operativo il Mes con le sue condizionalità tutt'altro che light".

Giuseppe Conte, 60 secondi di pagliacciata dopo il vertice Ue per allungarsi la vita



Poi la Meloni delinea la sua ricetta: "C'è bisogno di liquidità subito e l'Italia non può più attendere i capricci della Germania e dei suoi satelliti. È tempo di mettere da subito in campo i BOT patriottici cinquantennali a zero tasse garantiti dalla Bce per sostenere le nostre imprese. In ogni caso aspettiamo i gruppi in aula domani mattina, dove abbiamo depositato un odg contro l'utilizzo del Mes che non lascia scampo a equivoci, sul quale tutti dovranno assumersi le loro responsabilità". L'obiettivo, è far saltare in aria la maggioranza sulla contraddizione del Mes; M5s contrario, Pd favorevole, Come faranno quando, con ogni probabilità, Conte sarà costretto a ricorrere ai 37 miliardi di aiuti europei per non affondare?

