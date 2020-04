Giuseppe Conte teme Silvio Berlusconi? "Forza Italia, sì all'appoggio esterno ma non entra in maggioranza"

26 aprile 2020 a

Una lunga intervista del neo-direttore Maurizio Molinari, che insieme a Stefano Cappellini firma su Repubblica il colloquio concesso da Giuseppe Conte, il presunto avvocato del popolo che fa il punto sulla Fase 2 e la ripartenza dopo il coronavirus. Il premier spiega che dal 4 maggio saranno possibili più spostamenti "ma serve altro tempo per muoversi in libertà". Dunque, sulle scuole non lascia speranze: si riapre a settembre. "La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l'età media del personale docente è tra le più alte d'Europa".

Ma nel lungo colloquio, alle battute finali, c'è spazio anche per un importante dato politico. Si parla di Silvio Berlusconi, e viene fatto notare a Conte come Forza Italia sembra ormai a un passo dall'appoggio esterno al governo. Dunque, la domanda: "È ipotizzabile che entri nella maggioranza per favorirne la rappresentatività?". E Conte risponde: "Forza Italia è una forza di opposizione. Dobbiamo avere rispetto per la distinzione dei ruoli. Questo non toglie la possibilità che si possa distinguere l'atteggiamento anche molto critico, ma costruttivo di Forza Italia dall'atteggiamento più strumentale assunto dagli altri partiti di centrodestra". Insomma, il premier si dice pronto soltanto ad "incassare" l'appoggio esterno: voti in cambio di nulla, in buona sostanza. Risposta un poco avventuriera e che tradisce, forse, i timori del premier: da più parti, infatti, si detto e scritto che un ipotetico ingresso di Berlusconi in maggioranza potrebbe essere propedeutico a un cambio a Palazzo Chigi. A un governissimo e a un nuovo premier, insomma. Circostanza che non deve essere sfuggita a Conte il quale, di fatto, chiude le porte al Cav.

