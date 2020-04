Nicola Porro punge Sergio Mattarella: "A bordo di un Audi nel giorno della liberazione dai tedeschi. Perché non una Maserati?"

26 aprile 2020 a

C'è qualcosa che, a Nicola Porro, non è piaciuto. Si parla di quanto accaduto ieri, sabato 25 aprile, con Sergio Mattarella in solitaria all'altare della Pace. "Il presidente della Repubblica spero non si offenda per questa piccola nota nazionalista. Ieri si è presentato solitario all'altare della patria, a Roma, per la celebrazione del 25 aprile, che in buona sostanza è anche una liberazione dall'occupazione tedesca. Ma non è riuscito a liberarsi dall'auto tedesca", sottolinea su Il Giornale. Già, il capo dello Stato si è presentato a bordo di una fiammante Audi, tedesca. "Ci rendiamo conto che scendere da una rossa Ferrari sarebbe stato poco sobrio, o utilizzare una Punto blu, forse sarebbe stato troppo modesto per una carica istituzionale così importante - riprende Porro -. Ma perché non utilizzare quella Maserati, concorrente diretta dell'Audi, che proprio al capo dello Stato fu donata il due giugno dell' anno scorso? Peraltro dotata anche di blindatura", sottolinea. Nella chiusa dell'articolo, Porro sottolinea: " Non riteniamo che il Presidente si occupi personalmente di scegliere l' auto più adatta scegliendola tra quelli presenti nel fornito garage. Ma potrebbe segnalare ai suoi addetti, che difficilmente vedremo il presidente tedesco o quello francese sedersi a bordo di una Maserati", conclude.

