Carlo Calenda a Non è l'Arena: "Conte dice che i paesi europei ci ammirano? Non sta né in cielo né in terra". E la Santanchè ride

"Non c'è un Paese che ha avuto problemi di finanziamenti e garanzie dall'Europa". Carlo Calenda, ospite in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena, punta il dito contro Giuseppe Conte e la sua versione dei fatti sulla trattativa a Bruxelles. Secondo il premier, ricorda l'ex ministro, "gli altri Paesi ci ammirano e ci chiedono i provvedimenti". Bene, ribatte Calenda, "questa cosa non sta né in cielo né in terra. In tutti i Paesi europei i soldi sono arrivati".

"Non parlo della Germania, ma della Spagna e del Portogallo, Non esiste promettere che a metà aprile arrivano i soldi della cassaintegrazione, come detto dal premier, e che se va bene, come ha detto invece il presidente dell'Inps, arriveranno a fine aprile". Si tratta, scandisce Calenda, di "una roba inaccettabile". In collegamento anche Daniela Santanchè, che pure è della parte politica opposta a quella dell'ex Pd oggi leader di Azione, ride amara constatando l'inadeguatezza del premier.

