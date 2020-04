Fase 2, Luca Zaia replica a Francesco Boccia: "Le mie ordinanze illegittime? Impugnatele"

28 aprile 2020 a

a

a

Prosegue la bagarre tra Regioni e governo. Nel mirino, come sempre, Luca Zaia. "Chi sbaglia si assumerà la responsabilità dell'aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio", afferma Francesco Boccia dopo le parole del governatore del Veneto intenzionato ad allentare le restrizioni previste per far fronte al coronavirus. Una dichiarazione che però non è piaciuta a Zaia: "Io le ordinanze le ho fatte e non le revoco - ha immediatamente replicato - se qualcuno è convinto che siano illegittime le impugni". Insomma, per il Veneto il Dpcm di Giuseppe Conte lascia il tempo che trova, niente dietrofront.

"Non possiamo diventare delle cavie". Becchi sta con Zaia: è ora di vivere, ma la Costituzione è calpestata

Il motivo lo spiega lo stesso Zaia: "Ricordo al governo - prosegue - che fino alla scorsa settimana, il Veneto ha applicato sempre i precedenti Dpcm e in maniera più restrittiva: in Veneto ancora oggi i supermercati rimangono chiusi la domenica. Le misure previste dall'ordinanza di ieri non mettono a rischio la salute dei cittadini", assicura per poi sottolineare che "il Veneto è in buona compagnia in tema di ordinanze a cominciare dalle Regioni dello stesso colore politico del governo. Adesso sempre che il sindaco di Firenze voglia aprire le scuole...". Non solo, perché al governatore non va giù che la critica arrivi proprio da Boccia, "il responsabile del rapporto con le Regioni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.