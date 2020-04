Coronavirus, Luca Zaia: "Il Veneto può richiudere. Ecco la sogna di ricoverati e terapie intensive"

29 aprile 2020 a

Come sempre Luca Zaia non usa giri di parole. Il governatore del Veneto fa il punto sull'emergenza coronavirus in regione, e spiega che nonostante le riaperture è possibile una nuova chiusura. "Lo dico subito e in maniera trasparente: stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive, perché se lo raggiungiamo si torna a chiudere". Zaia aggiunge che "non ci sono alternative, non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che è tutto finito". Insomma, il governatore sempre più in alto nei sondaggi continua a dettare la linea: a differenza di Giuseppe Conte riapare, ma spiega anche quali sono rischi e prospettive.

E ancora: "Le ordinanze che ho firmato sono state un grande atto di responsabilità e anche di fiducia conoscendo il senso di responsabilità dei veneti, e siamo consapevoli che il virus non è sparito, ma dovremo conviverci, ma lo si può affrontare anche con la riapertura. È per questo stiamo studiando un modello che ci dica qual è la soglia di ricoverati negli ospedali e nella terapia intensiva, raggiunta la quale si dovrà tornare a chiudere". Zaia ha poi aggiunto che "la mascherina è un salvavita, per te e per gli altri. Dovremmo persino togliere l’obbligo di portarla, perché nessuno esce di casa nudo, senza vestiti. Allo stesso modo nessuno uscirà di casa senza mascherina".

