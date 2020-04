Giuseppe Conte, nuove promesse sul dl economico: "25 miliardi di sostegno al lavoro, 15 per le imprese"

30 aprile 2020 a

a

a

Se l’emergenza sanitaria è stata arginata, ora l’Italia soffre ogni giorno di più la crisi economica scatenata dal coronavirus. Per ora dal governo è arrivato poco o nulla in termini di aiuti, nonostante le promesse e le chiacchiere non siano mancate da parte del premier Giuseppe Conte. Il quale, anche nel corso dell’intervento in Aula, ha ribadito che è al lavoro per dare respiro all’economia dell'Italia: “Il primo decreto legge riprenderà tutti i provvedimenti del Cura Italia, li prolungherà e rafforzerà. Ci saranno 25 miliardi per le misure di sostegno al lavoro e sostegno al reddito come cassa integrazione, indennizzi per colf e badanti”. Inoltre il premier ha annunciato che “daremo un riconoscimento per le province più colpite dal coronavirus” e che nel prossimo decreto legge sono previstiti 15 miliardi per le imprese. Sulle quali è allo studio uno “schema di finanziamento a fondo perduto per quelle piccole, mentre per le medio-grandi si studia la possibilità dell’ingresso di cassa depositi e prestiti nel capitale”.

"Molti se lo sono scordati". I pieni poteri? Conte la spiega così: faccia tosta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.