Fase 2, Luigi Bisignani: "Sergio Mattarella si è stufato di Giuseppe Conte". Voci dal Colle, come e quando cade il premier

Sergio Mattarella si è stufato di Giuseppe Conte. Ne è convinto Luigi Bisignani, secondo cui il presidente della Repubblica è preoccupato per gli sconfortanti giudizi che arrivano sul premier dagli altri Paesi europei. Al Quirinale piace l’idea di un governo di unità nazionale, ma quale potrebbe essere il grimaldello che permetterà a Mattarella, a fine estate, di sfrattare Conte da Palazzo Chigi? Bisignani su Il Tempo parla di due strade per accelerare la formazione di un governo-lampo che affronti la pesante crisi economica.

La prima porta all’incostituzionalità dei dpcm: “Sabino Cassese, giudice emerito della Corte, ha ripetuto chiaro e tondo che i decreti di Conte sono illegittimi e, come tali, potenzialmente perseguibili. Cassese, peraltro, non solo è uno dei consiglieri più ascoltati da Mattarella, anche per i comuni trascorsi alla Consulta, ma è pure il mentore riconosciuto dell’attuale presidente Cartabia”.

La seconda strada viene invece definita “più elegante” da Bisignani ed è offerta dalla Ue: “Al Quirinale sono preoccupati per gli sconfortanti giudizi su Conte dalle principali cancellerie europee. È quindi immaginabile che proprio da Bruxelles venga vista favorevolmente la possibilità di un cambio di guardia in Italia, magari con la contropromessa che non ci sarà alcuna tempesta sui mercati. Un nuovo governo con una maggioranza più allargata piace molto a Mattarella, anche perché pure lui - ha concludo Bisignani - come tutti i presidenti, punta alla riconferma”.

