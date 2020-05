Giorgia Meloni a Non è l'Arena contro Vittorio Colao: "Vive a Londra e ci dice come riaprire l'Italia, qualche dubbio ce l'ho"

04 maggio 2020 a

a

a

"Io qualche dubbio ce l'ho". Giorgia Meloni, ospite di Non è l'Arena, commenta in studio con Massimo Giletti il lavoro della task force di esperti a supporto del governo Conte per tracciare le linee della Fase 2 che partirà oggi, lunedì 4 maggio, tra molti dubbi e incertezze. E qualche sospetto, a partire dal commissario Vittorio Colao, supermanager che ha scelto di restare nella sua casa di Londra, in Inghilterra, e di non tornare in Italia "per perdere tempo con la quarantena". "Ma Colao da Londra sa cosa fare? Se vuoi dirmi come riaprire l'Italia, di devi stare", nota caustica la leader di Fratelli d'Italia.

Dito puntato anche sulla composizione della task force del commissario. "Già abbiamo un governo con 65 componenti tra ministri e sottosegretari, cosa fanno queste altre 450 persone? Non ci sono imprenditori, nè donne, mi sembra una follia". Come darle torto.

Sapete dove vive Colao? Rivelazione clamorosa sull'uomo che decide come e quando riaprire l'Italia. Rivolta: "Ma che ne sa lui?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.