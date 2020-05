2 giugno, Sergio Mattarella cancella le celebrazioni: il precedente con Giorgio Napolitano

04 maggio 2020 a

Con grande anticipo, il Quirinale e Sergio Mattarella hanno fatto sapere che il prossimo 2 giugno salterà il tradizionale ricevumento che si svolge nei giardini del Colle per la festa della Repubblica. L'emergenza-coronavirus ha reso ovviamente impossibile celebrare l'evento, così la presidenza della Repubblica ha fatto sapere che non avrà luogo. E come nota il Corriere della Sera, non è la prima volta che la celebrazione del 2 giugno viene sospesa. Era infatti il 2012 quando Giorgio Napolitano, nel bel mezzo della crisi economica, decise in primis di snellire il formato del ricevimento per poi, nel 2013 e nel 2014, sospenderlo del tutto. Precedenti, insomma, che danno la cifra della gravità della situazione in cui versa l'Italia, ammesso e non concesso che ce ne fosse bisogno.

