Gianni Letta, il retroscena: "Stravede per Giuseppe Conte", perché cerca di garantirgli sopravvivenza politica

Gianni Letta sta facendo di tutto per garantire la sopravvivenza politica di Giuseppe Conte. Lo scrive Italia Oggi, secondo cui l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio è la personalità politica che più si sta spendendo in aiuto al premier, dialogando con i poteri che contano e soprattutto tentando di influenzare le mosse di Silvio Berlusconi. Letta è del parere che il Cav debba sostenere Conte, ma i gruppi parlamentari di Forza Italia non hanno alcuna intenzione di fare da stampella al premier. Soprattutto in questo momento storico particolare: fa comodo un po’ a tutte le forze politiche che la responsabilità della fase 2 ricada sulle spalle di Conte.

Se le cose dovessero andar male, se le promesse del premier non dovessero essere mantenute, a quel punto potrebbe esserci il ribaltone. Secondo Italia Oggi i partiti stanno già preparando il dopo, ovvero stanno ragionando su quale potrebbe essere l’esecutivo migliore per affrontare la ricostruzione post-coronavirus. Intanto anche al Quirinale sono perfettamente consapevoli della situazione: il presidente Mattarella conosce le difficoltà crescenti di Conte e soprattutto sa che manca un vero programma per la ripartenza del Paese, ma non interverrà a meno che i leader politici che contano non si presentino da lui con un’alternativa di governo e soprattutto un piano di ricostruzione degno dell’Italia.

