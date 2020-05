Fuori dal Coro, Giorgia Meloni: "Mes? Rischiamo una patrimoniale al 20%, questo il piano della Germania"

06 maggio 2020 a

Si inizia col Mes e si potrebbe arrivare a una patrimoniale-monstre pari al 20%, imposta dalla Germania attraverso la Troika. Questo, in sintesi, il timore "apocalittico" - come da lei stessa definito - di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ne parla a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, dove ricorda: "Il grande obiettivo dei tedeschi è scritto in questi giorni su diversi loro quotidiani. Il loro ragionamento è sempre lo stesso: gli italiani hanno un alto debito pubblico, ma anche un alto risparmio privato. Dunque perché non si pagano il debito col loro risparmio? Un auterovole think tank diceva che se gli italiani fossero stati tassati tutti su patrimoni e risparmi tra il 14 e il 20% il debito italiano sarebbe sostenibile - ricorda -. Ecco il grande obiettivo della Germania, arrivare a toglierci i soldi dal conto corrente. È uno scenario apocalittico ma ho il dovere di denunciarlo, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Spero di non dovere mai dire ve lo avevo detto. Ma è la ragione per cui secondo noi di FdI il fondo salva-Stati è una trappola per topi", conclude la Meloni.

