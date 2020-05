Giorgia Meloni replica a Luigi Di Maio: "Si finge dialogante mentre il suo movimento aizza il clima ogni giorno"

08 maggio 2020 a

L'appello di Luigi Di Maio, affinché si mettano da parte le polemiche e si lavori insieme, non va a segno. "Il gioco di fingersi dialogante - lo liquida Giorgia Meloni - mentre il suo movimento aizza il clima ogni giorno, è irresponsabile quanto evidente". "Evidentemente - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - il ministro degli Esteri non legge da mesi il blog del Movimento 5 Stelle e non lo ha fatto neanche oggi". Dall'inizio dell'emergenza, questa è l'accusa, "l'unica attività dei grillini è insultare e fare polemica mentre gli altri lavorano per tentare di dare una mano all'Italia". Sono mesi infatti che l'opposizione propone e il governo boccia, dimostrando che Giuseppe Conte e compagni preferiscono di gran lunga lavorare in solitaria. "In ogni caso - conclude la Meloni - non ci servono gli appelli di Di Maio per lavorare per il bene della Nazione. Presenteremo le nostre proposte, serie e concrete, come abbiamo fatto finora, e vedremo se stavolta verranno prese in considerazione dalla maggioranza o se - come accaduto fin qui - saranno gettate nel cestino".

Non va meglio sul fronte Forza Italia, dove la replica più tagliente arriva da Antonio Tajani: "Di Maio deve lanciare un appello ai partiti della maggioranza del governo di cui fa parte, non certo a noi di Forza Italia che abbiamo sempre dato la massima disponibilità, ricevendo in cambio qualche sorriso, un paio di caffè e un bicchiere di acqua minerale".

