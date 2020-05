Silvia Romano, Giorgia Meloni a Che tempo che fa: "Bene la liberazione ma non vorrei che diventasse un buon affare"

10 maggio 2020 a

Giorgia Meloni, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due, commenta così la vicenda di Silvia Romano, la giovane cooperante milanese rapita in Kenya un anno e mezzo fa e liberata dai nostri servizi in Sudan: "Una bella notizia. Spero che dopo aver riportato lei lo Stato si prodighi per andare a stanare i suoi carcerieri", esordisce la leader di Fratelli d'Italia. Che attacca: "Sarebbe un dramma se passasse l'idea che rapire gli italiani sia un buon affare". La Meloni aggiunge poi: "Anche sul tema della conversione: non posso non ragionare che sia un modus operandi di buona parte del terrorismo islamico".

