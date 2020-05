Luigi Di Maio a Live non è la d'Urso: “Fase 2, se sbagliamo ora chiuderemo ad agosto”

Francesco Fredella 10 maggio 2020 a

Fase 2, tra caos e proteste. Cosa aprirà dal 18 maggio? “La settimana che sta per iniziare è importante per gli scienziati perché ci permetterà di capire la curva del contagio”, dice Luigi Di Maio ospite di Barbara D'Urso a Live non è la d’Urso. “In base ai dati di questa settimana capiremo se siamo stati bravi (intendo noi italiani). Mi dispiace se c’è gente che non può avere la libertà. Ci giochiamo l’estate se non stiamo attenti”, tuona Di Maio. Intanto le Regioni premono per riaprire, i commercianti sono furiosi. “Sulla burocrazia- dice Di Maio - abbiamo un problema di ritardo della Cassintegrazione in deroga. Questo è in accettabile”.

