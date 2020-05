PiazzaPulita, sondaggio Index: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sempre più in alto

15 maggio 2020 a

Ormai l'ascesa di Fratelli d'Italia nei sondaggi, settimana dopo settimana, è una costante. Eppure, riesce sempre a stupire per le proporzioni della scalata. L'ultimo tassello arriva da PiazzaPulita, con il sondaggio proposto nella trasmissione di Corrado Formigli s La7 nella puntata del 14 maggio. Secondo Index Research, che cura la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni negli ultimi sette giorni è salito di un ulteriore 0,4%, scavallando il 14% anche per Index, per la precisione FdI viene dato al 14,1 per cento. Cifre pazzesche, soprattutto se si considera, come detto, la rapidità dell'ascesa.

La Lega di Matteo Salvini, secondo il sondaggio, resta prima forza ma lascia sul campo ancora lo 0,3%, portandosi a un comunque robusto 25,8 per cento. Seconda forza il Pd, stabile al 21,6%, mentre continua a dare segni di risveglio il M5s, che sale dello 0,4% al 15,3 per cento. Guadagna uno 0,1 anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, ora al 6,7 per cento. Prosegue infine il disastro dell'Italia Viva di Matteo Renzi, che perde un ulteriore 0,3% scendendo al 3,2 per cento. Roba da prefisso telefonico...

