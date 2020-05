Alleanze, la Cina unisce il Pd alla Lega: cosa sta succedendo alla Camera

16 maggio 2020 a

a

a

In commissione Esteri della Camerasono state depositate due risoluzioni sul coronavirus e la Cina, che stanno facendo emergere posizioni contrastanti tra gli alleati di governo. Ne scrive il sito formiche.net. La prima è stata presentata dalla maggioranza: prima firmataria la pentastellata Marta Grande, presidente della commissione. La seconda dalla Lega, primo firmatario il vicepresidente della commissione Paolo Formentini. Se quella della maggioranza è orientata a questioni ampie come la sanità globale e la cooperazione internazionale, quella della Lega punta dritto all’indagine internazionale promossa anche dall’Unione europea per verificare eventuale colpe della Cina.

"La mascherina e quel gesto con le mani, Grillo a dicembre sapeva del coronavirus?". Clamoroso: denuncia del centrodesdtra

La risoluzione leghista ha causato due diverse reazioni nella maggioranza. Da una parte c’è chi è tentato di accodarsi — anche per fare uno sgarbo al premier Conte, che domenica al Corriere della Sera, rispondeva così circa la posizione dell’Italia sull’inchiesta nel confronti della Cina per la pandemia di Covid-19. Dall’altra c’è chi ha accolto positivamente l’interesse di Formentini e degli altri esponenti del Carroccio verso quelle che nella risoluzione sono definite “iniziative per l’elaborazione di un indirizzo unitario dell’Unione europea”. Il Pd entro lunedì presenterà un’interrogazione per conoscere l’indirizzo del governo proprio sull’indagine internazionale. Su quest'ultima proposta ci sono alcuni segnali di un’intesa Pd-Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.