Matteo Salvini sulla sanatoria: "È demenziale, fanno un favore alle cooperative che guadagnano sui clandestini"

“Il governo e il Pd gettano la maschera: la sanatoria sarà senza limiti, né per quantità di immigrati, né per durata. Li fermeremo”. Così Matteo Salvini in una diretta social annuncia battaglia sulla maxi-sanatoria per i clandestini. “È demenziale e folle - spiega il segretario della Lega - perché è rivolta anche a coloro che non hanno un documento o un contratto di lavoro e addirittura a chi si è visto negare la domanda d’asilo”. Per Salvini il governo avrebbe dovuto dare soldi agli agricoltori e non fare sanatorie per gli immigrati: “La fatica di un anno per restituire dignità e confini al nostro Paese viene smontata per fare un favore alle cooperative che guadagnano sui clandestini”.

