Matteo Salvini, la foto con Meloni e Tajani: "Al lavoro insieme". Il mistero: dove diavolo si trovano?

Un paio di scatti su un terrazzino su un tetto ha scatenato la curiosità dei social: in tanti si chiedono dove si sia riunito il trio che rappresenta il centrodestra. Alla faccia di chi insinua continuamente malumori e divisioni tra gli alleati: invece Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono più uniti che mai, così come Forza Italia non ha alcuna intenzione di abbandonare la nave diretta a Palazzo Chigi, perché prima o poi accadrà di sicuro, è solo una questione di… urne. Dato che Silvio Berlusconi è ancora a Nizza, in sua rappresentanza con Salvini e la Meloni c’era Antonio Tajani. “Al lavoro - ha dichiarato il segretario della Lega - perché nessuno sia dimenticato”. Uno dei temi della discussione interna al centrodestra è stato la grande manifestazione indetta per il 2 giugno: “Sarà un giorno di libertà e orgoglio - ha detto la leader di FdI - siamo pronti a dare voce all’Italia dimenticata, insieme”.

