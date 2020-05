Sondaggio Ixè per #Cartabianca: numeri impazziti: Salvini, Pd, M5s e Meloni, la "marmellata" e lo scenario imprevedibile

20 maggio 2020 a





Il momento caotico dato dall'emergenza coronavirus si riflette nei sondaggi, letteralmente impazziti. L'ultimo dell'Istituto Ixè per #Cartabianca di Bianca Berlinguer, per esempio va controtendenza e vede la Lega stabile (e non in calo) al 24,6% con il Pd che frena la sua rincorsa (mentre molti lo danno ancora in crescita) e scende dello 0,4 al 21,6 per cento. Alle loro spalle, sale invece il Movimento 5 Stelle (17,2%, +0,3 e unico a confermare il trend positivo) e soprattutto Giorgia Meloni, che riprende la corsa con Fratelli d'Italia al 14,7% (+0,5) dopo un momento di stanca, mentre perde terreno Forza Italia (-0,3, 7,2%).

Una girandola di numeri, strappi, riavvicinamenti spesso più dettati dall'umore degli elettori e senza una reale causa da rintracciare in qualche evento politico, e l'impressione generale di "marmellata" con 4 partiti di nuovo riuniti nel giro di 10 punti percentuali. Un ritorno al passato, dopo che dal 2014 a oggi la politica era stata dominata dall'uomo solo al comando, a turno (prima Matteo Renzi col Pd tra 2014 e 2015, poi Luigi Di Maio col M5s nel 2018 e infine Matteo Salvini con la Lega nel 2019). E uno scenario futuro ancora tutto da scrivere e su cui i sondaggi non possono dare previsioni certe.

