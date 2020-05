Rimpasto, patto a tre Renzi, Sala e Zingaretti per cambiare le ministre: chi rischia il posto

20 maggio 2020 a

a

a

Il pressing sul premier Conte per modificare la squadra è sempre più insistente esiste. Matteo Renzi e Nicola Zingaretti spingono in questo senso. Ieri si è aggiunto il sindaco di Milano Beppe Sala: "Credo che Conte debba rafforzare la sua struttura. La compagine ministeriale può essere rivista. Non lo chiamerei rimpasto, ma penso che il premier possa avere bisogno dei migliori italiani al suo fianco". Conte però non sembra dello stesso avviso. Altro discorso, invece, è un intervento mirato, minimo, di precisione. Sopratutto per quanto riguarda la compagine dei Cinquestelle.

Ci sono tre ministri nel mirino: Nunzia Catalfo (Lavoro), Lucia Azzolina (Istruzione) e Paola Pisano (Innovazione tecnologica). Per ragioni diverse, ricevono critiche dai grillini, dal Pd e pure dai vertici del governo. Muovere poco o nulla, ecco insomma la nuova filosofia del premier. Che si sente più forte, meno soggetto ai venti renziani e agli assalti di chi, giurano ora da Palazzo Chigi, "non avrà il coraggio di assumersi la responsabilità di sfiduciarlo".

