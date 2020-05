Giancarlo Giorgetti furibondo col M5s: "Qui finisce male, sfregio ai morti". Roberto Speranza: "Hai ragione"

21 maggio 2020 a

Dopo il vergognoso intervento alla Camera di Riccardo Ricciardi del M5s, il grillino che ha insultato Lega e Lombardia nel giorno dell'informativa sul coronavirus di Giuseppe Conte ( seduta sospesa per il caos generato da quelle parole ), la furia del leghista Giancarlo Giorgetti. Lo riporta l'agenzia Dire, citata da Corriere.it, che dà conto dello sfogo del leghista in Transatlantico. Quando ha incontrato il ministro della Salute, il piddino Roberto Speranza, un Giorgetti furibondo ha affermato: "Tira male, io ve lo dico: qui finisce male. Qualcuno deve metterli in riga perché una roba del genere è inconcepibile, coi morti che ci sono stati". Parole alle quali Speranza ha risposto: "Hai ragione. Che ti devo dire? Hai ragione".

