Francesco Boccia sta con Ricciardi: "Sulla Lombardia e il Nord ha detto cose sotto gli occhi di tutti"

"Sul Nord Riccardo Ricciardi ha ragione". A dirlo è Francesco Boccia, quello che dovrebbe essere il ministro per gli Affari regionali (attento, insomma, agli equilibri e al rispetto reciproco) ma che sempre più spesso veste la maglietta ora del Pd, il suo partito, ora del Sud (è pugliese) ora, come in questo caso, semplicemente quella antileghista.

"L'attacco in Aula l'ha subito il M5s", Toninelli supera ogni limite: la vergognosa difesa a Ricciardi

Intervistato da Peter Gomez, il consorte di Nunzia De Girolamo spiega: "Ricciardi ha detto alcune cose che sono sotto gli occhi di tutti, poi il modo in cui si dicono può scatenare la reazione della parte politica avversa". "La reazione dell'opposizione e della Lega in particolare è stata troppo forte - ha continuato - nel senso che spesso abbiamo sentito interventi molto duri e netti in Parlamento, ma il Parlamento è fatto anche per dirsi le cose fino in fondo, anche quelle che fanno parte di una convinzione politica molto netta".

